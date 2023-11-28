وفاة مؤسس كلية الصيدلة الأسبق بجامعة كفر الشيخ

توفى الدكتور نبيل محيي عبد الحميد، مؤسس وعميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي الأسبق بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء،عن عُمر يُناهز الـ61 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.

من هو الدكتور نبيل محيي عبد الحميد؟

وُلد الدكتور نبيل محيي عبد الحميد، عام 1961، بقرية الدبونية التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الصيدلة جامعة الزقازيق في مايو عام 1985، وحصل على درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية في مايو عام 1989، ونال درجة الدكتوراة في الكيمياء الحيوية في أكتوبر عام 1999.

ويُعد «عبد الحميد»، أحد مؤسسي كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ، وعمل أستاذاً بقسم الكيمياء الحيوية بالكلية، ثم رئيساً للقسم ذاته من شهر سبتمبر عام 2010 حتي شهر نوفمبر عام 2011، ثم وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من شهر سبتمبر عام 2011 حتي شهر يوليو عام 2012، ثم عميداً للكلية من شهر أغسطس عام 2012 حتي شهر يوليو عام 2014.

قيادات جامعة كفر الشيخ ينعون عميد الكلية

وفي سياق متصل، نعى العديد من قيادات جامعة كفر الشيخ الدكتور نبيل محيي عبد الحميد، مؤسس وعميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي الأسبق، داعين الله أنّ يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.