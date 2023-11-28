«تعليم كفر الشيخ» تدعو الطلاب للمشاركة في مسابقة المبدع الصغير.. اعرف الشروط

دعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ الطلاب من أبناء المحافظة للاشتراك في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تأتي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أهمية مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير لطلاب المدارس

ووجّه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المُعلمين بتوضيح أهمية مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير لطلاب المدارس والمجالات التي توفرها المسابقة، والإعلان عن المسابقة علي الصفحة الرسمية للمديرية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وصفحات الإدارات التعليمية والمدارس، وذلك لمشاركة الطلاب في هذه المسابقة المتميزة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى استمرار فتح باب التقدم لمسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة، التي يُنظمها المجلس الأعلى للثقافة حتى 31 ديسمبر المقبل، في مجالات «القصة القصيرة، والشعر، والتأليف المسرحي، والرسم، والعزف على آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، والغناء، وتصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، والابتكارات العلمية».

فئات مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير

جدير بالذكر أنّ مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من 5 حتى 12 عاماً، والفئة العمرية الثانية تضم فوق 12 وحتى 18 عاماً، ولكل فئة عمرية جائزتين لتُصبح 4 جوائز في كل فرع، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه، وتهدف الجائزة إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة، وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، ونشر الوعي الثقافي بين الطلاب، وحّثهم على التعلم والإبداع والابتكار والبحث عن المعلومات، بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني.

ووفقاً للشروط والضوابط الخاصة بمسابقة بجائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تم الإعلان عنها، فهي تتضمن ألا يزيد عمر المتسابق عن 18 عاماً، ولا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع، والأعمال باللغة العربية فقط، وألا يكون العمل قد سبق له الفوز بأي جائزة من قبل، والتقدم إلى المسابقة «إلكترونيًا» عبر الموقع الإلكتروني.

كيفية الاستعلام والاستفسار عن المسابقة

وللاستعلام والاستفسار عن مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير، الدخول على صفحة «جائزة الدولة للمبدع الصغير» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أو على الموقع الإلكتروني من هنا.