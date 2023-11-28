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«متحدث الأونروا»: 108 من زملائنا سقطوا خلال الحرب في قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
12:53 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
كاظم أبو خلف متحدث أونروا في الأراضي المحتلة

كاظم أبو خلف متحدث أونروا في الأراضي المحتلة

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الضفة الغربية، إننا تمكنا من الوصول إلى مناطق صعبة في غزة، لا سيما شمال القطاع، وبدأنا بدفع بعض الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية إلى الشمال، وبدأت تتكشف أمام أعيننا حجم المأساة الكبرى التي حدثت في القطاع قبل الهدنة.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية، ضرورة رفع سقف المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، ونعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والهلال الأحمر الفلسطيني، لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة، ونعمل على حصر الأضرار في قطاع غزة، لتقييم الاحتياجات اللازمة للمدنيين، ووزعنا في 4 مراكز إيواء على الأقل بغزة الدقيق والأطعمة الجاهزة وبعض المعلبات وخيما وبطانيات.

وأوضح، أن 108 من زملائنا سقطوا خلال الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

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بقلم هانى حسن