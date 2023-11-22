«الصحة الفلسطينية»: مرحاض واحد لكل 160 شخصا من النازحين في مدارس «أونروا»

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إنه حتى 11 نوفمبر، كان هناك نحو 807 آلاف فلسطيني يعيشون في مناطق شمال قطاع غزة، ويشكلون نحو ثلثي السكان هناك، قبل العدوان الإسرائيلي، وأن نحو 400 ألف نسمة وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد نزحوا إلى الجنوب.

الاحتلال الإسرائيلي واصل الضغط على سكان الشمال للتحرك جنوبا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقرير لها، أنه في 21 نوفمبر الجاري، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الضغط على سكان الشمال للتحرك جنوباً عبر ممر محدد على طول طريق صلاح الدين، وعلى الرغم من انخفاض حجم الحركة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرادا في الممر.

نوه تقرير وزارة الصحة، إلى أنه في مدارس الأونروا يتشارك ما معدله 160 شخصاً في مرحاض واحد، ما يؤدي إلى تفاقم انتشار الأمراض، وزادت حالات الأمراض الجلدية والإسهال بنسبة 35%، منذ السابع من نوفمبر.

ووفق تقرير وزارة الصحة الفلسطينية، جرت ملاحظة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأسر المنفصلة التي تحاول المغادرة بشكل متزايد وهناك خطة مشتركة بين الوكالات قيد الإعداد لمعالجة هذا الوضع بما في ذلك تسجيل الحالات.

1.7 مليون فلسطيني في غزة أصبحوا نازحين داخليا

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون شخص في غزة قد أصبحوا نازحين داخلياً، مع ما يقرب من 930 ألف نازح قسرياً في ما لا يقل عن 154 مركز إيواء لـ«أونروا»، وهو ما يتجاوز القدرة الاستيعابية المقصودة، ويسهم الاكتظاظ في انتشار الأمراض، ما يثير مخاوف صحية.

كما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 15% من النازحين قسراً، اعتباراً من أول نوفمبر يعانون من إعاقات، وتفتقر الملاجئ إلى المعدات الطبية الأساسية اللازمة لتلبية احتياجاتهم، ما يؤدي إلى مشاكل صحية لا يمكن معالجتها بشكل مناسب في ظروف غير معقمة.

وأفاد التقرير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت بعض المهجرين قسراً الفارين عبر الممر، وهناك تقارير متناقلة وشهود عيان عن تعرض بعض النازحين قسراً للضرب والتجريد من ملابسهم.