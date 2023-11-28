الفنانة التونسية دليلة مفتاحي: من يأتي مصر يشعر بالسعادة.. وهند صبري حبيبة الروح

انطلقت منذ قليل الندوة التكريمية الخاصة بالفنانة التونسية دليلة مفتاحي، ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته الثامنة.

وخلال الندوة كشفت الفنانة دليلة مفتاحي عن رأيها في الفنانة التونسية هند صبري، قائلة: «حبيبة الروح، وتعرف المقامات، ومؤدبة جدا ومتواضعة جدا، وهناك أيضا ظافر العابدين، ولا يوجد أجمل منه، وفي قيمته، لأنه بنى نفسه من الصفر، كان معانا في مسلسل زمان عندما كان صغيرا».

دليلة مفتاحي: كل تونسي يأتي مصر لا بد أن يفرح

وعبرت الفنانة التونسية عن سعادتها الكبيرة لزيارتها لمصر، قائلة: «أي فنان تونسي يجي مصر لازم يفرح، والبلاد مش بس بالأماكن، لكنها بالناس اللي فيها بنيجي علشان نكتسب ثقافات ونتعرف على ناس جديدة».

وأشارت إلى أنها «عرض علي تكريمات في بلدان كثير، لكني لم أذهب، وأصريت على القدوم لمصر، وسط قاماتها الكبيرة التي تتواجد ضمن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي».