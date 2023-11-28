زفاف مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون يثير الجدل.. نقلا ضيوفهما بطائرة خاصة

جدل كبير أثاره الثنائي مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون، الأمريكيان اللذان تزوجا في حفل أسطوري خلال الأيام الماضية، امتدت على مدار 5 أيام وتضمن 8 مراسم، فضلا عن تخصيص سائق خاص ومصفف شعر وخبير تجميل للعروس طوال هذه الفترة، وهو الحفل الذي وُصف بـ«زفاف القرن»، إذ تجاووزت تكلفته الـ50 مليون دولار.

زفاف مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون

الثنائي مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون، يبلغان من العمر 26 و27 عاما، وارتبطا منذ فترة، وتنتمي العروس لعائلة ثرية إذ يعمل والدها في تجارة السيارات في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، بينما لم يكن العريس مشهورا رغم انتمائه لعائلة فرنسية ثرية وفق موقع «روسيا اليوم»، لكن زفافهما الأسطري أصبح حديث العالم.

أكثر من 50 مليون دولار هي تكلفة حفل زفاف مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون، الذي أقيم في باريس، وحرصت العروس على نشر لقطات منه على حسابها على موقع الفيديوهات «تيك توك»، إذ ظهرت بإطلالات كثيرة، أولها إطلالة استقبال المدعوين في دار الأوبرا بباريس، ثم إقامة مأدبة غذاء في جناح شانيل هوت كوتور.

مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون.. زفاف مثير للجدل

قصر فرساي، كان شاهدا على أجمل ليالي مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون، حيث أحييت فرقة مارون 5 الغنائية العالمية الشهيرة السهرة في اليوم الأخير لحفل الزفاف الذي أقيم على 5 أيام متتالية، وخلالها جرى تخصيص فريق من مصففي الشعر وخبراء التجميل ومصممي الأزياء العالمين، كما تم تخصيص طائرة خاصة لنقل المدعوين إلى القصر مكان إقامة الحفل.

جلسات تصوير عديدة خضع لها الثنائي مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون، فضلا عن اصطحاب أصدقائها معها خلال التصوير، بينما حرص العريس على التصوير مع أصدقائه أيضا، بعدما سافر العروسان إلى باريس قبل حفل الزفاف الأسطوري قبل أيام من موعد الزفاف للإطمئنان على ترتيباته.

متجر شانيل، كان وجهة الثنائي مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون، إذ استقبلا عشرات الهدايا من الأهل والأصدقاء قبل بدء حفل الزفاف، وأقاما مأدبة عشاء على ضوء الشموع، كما أقاما في فندق Le Grand Contrôle، الذي تبدأ أسعار الغرف من 2400 دولار في الليلة، وتصل إلى 14200 دولار.

مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون يزوران برج إيفل

برج إيفل، كان الوجهة الثانية للعروسان إذ حرصا على زيارته نهارا، وأجريا جولة ليلية بالقارب في باريس، كما قاما بتزيين دار الأوبرا في برايس بمئات الزهور، حيث استغرق الأمر أسبوعا كاملا، بعدها اصطف عازفوا الموسيقى لاستقبال العروسان، حيث ارتدت العروس ثوبا أبيض مغطى بالزهور في المساء.

الأحرف الأولى للثنائي مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون، كانت المحطة الأبرز في حفل الزفاف الأسطوري، إذ حرصا على كتابتها على زهور بيضاء وخضراء وعلى أضواء في أحد أيام الحفل، التي أحيتتها فرقة مارون 5 وشهدت هذه الليلة الرقصة الأولى للعروسان، بعدنا استضافت أصدقائها في حفل توديع العزوبية في منتجع 5 نجوم، ليطلق على حفل زفاف مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون، حفل القرن والأغرب في التاريخ.