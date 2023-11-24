كواليس حفل زفاف عروس من دار أيتام بالمنوفية.. حضره المحافظ وتكفل بتجهيزاته

أثار حفل زفاف لفتاة من دار أيتام تابعة للهلال الأحمر بالمنوفية، وحضره اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وكيلا عن العروس، تفاعلا وإعجابا كبيرا من المواطنين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بموقف المحافظ واستجابته لدعوة العروس التي تدعى «هبة».

كواليس حفل زفاف عروس من دار أيتام بالمنوفية

وكشف محمد موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، كواليس حفل الزفاف، موضحاً أن الفتاة في عيد الأضحى الماضي وجهت الدعوة لمحافظ المنوفية لحضور حفل زفافها ليكون وكيلها، ووعدها المحافظ بالحضور، مشيراً إلى تلبيته الدعوة وحضور الفرح.

محافظ المنوفية جهز قاعة الأفراح على نفقته الخاصة

وأضاف «موسى»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظ المنوفية حجز القاعة وأشرف على تجهيزاتها، وحضر الحفل وسط فرحة العروسين، وفتيات المؤسسة، مما رفع معنوياتهن جميعا.

وتابع أن محافظ المنوفية جَبَر بخاطر العروس «هبة»، بوجوده معها في حفل زفافها، مؤكداً أن المحافظ لا يتأخر أبدا عن جبر خواطر الناس من خلال المساعدات الإنسانية الكبيرة لغير القادرين وذوي الهمم، موجها الشكر له على كل ما يقدمه من جهود في شتى المجالات بالمحافظة.