محافظ المنوفية وكيلا لعروس من دار أيتام في حفل زفاف كبير بشبين الكوم

في لفتة إنسانية طيبة، شارك اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حفل زفاف إحدى فتيات مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم، وفاءً لوعده بمشاركتها فرحتها في إتمام عرس زواجها وإدخال البهجة والسرور على قلبها.

محافظ المنوفية وكيلا لعروسة يتيمة في المنوفية

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، ومحمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، ومحمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ورجل الأعمال المهندس أسامة مدكور، ووسط أجواء من الفرحة والبهجة.

شهد محافظ المنوفية مراسم عقد القران كوكيل عن العروس، مقدماً خالص تهانيه القلبية للعروسين، داعياً أن يتمم زواجهم على خير وأن يجعله زواجاً مباركاً، وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع العروسين موصياً زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، ومؤكداً لهم على دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة.

وأشار المحافظ إلى أن تنظيم حفل الزفاف يأتي في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.

عروسين المنوفية يقدمون بورتريه هدية المحافظ

وأهدى العروسان محافظ المنوفية صورة شخصية «بورترية»، تقديرا لدعمه الكامل لهم ولما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة في تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، مثمنين الدور الأبوي للمحافظ في رعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.