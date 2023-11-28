أمين «مستقبل وطن» بالفيوم: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية

قال المهندس عبد القادر الجارحي أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، وعضو مجلس الشيوخ، إنّ مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية، واعتبرتها قضيتها، وبذلت جهدًا كبيرًا جدًا منذ بداية الأزمة إلى الآن، وتمسكت بعدم التهجير القسري لأهل غزة.

وأشار «الجارحي» إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى، فمصر دائمًا تفتح أبوابها أمام الجميع، ولا تبخل أبدًا على أبناء الدول المجاورة، حتى في أحلك الظروف.

قيادة واعية مدركة لعمق الأمور

وأضاف أمين مستقبل وطن بالفيوم، إنّه لعل الجميع يدرك الآن الأسباب وراء حجم الإنفاق الضخم على تنمية الدلتا، بعدما كشفت الأحداث الدائرة عمق وإدراك ورؤية القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التعامل بتوازن دقيق مع حجم ونوعية المخاطر التي تُحاك ضد مصر.

رسالة تأييد للدولة المصرية والسيسي

وشدد على أنّ آلاف الحضور في المؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، يؤكد أنّ الشعب المصري كله يتشرف بوجود عبد الفتاح السيسي رئيسًا، ويؤيده لولاية رئاسية جديدة، باعثين رسالة تأييد للدولة المصرية المتمثلة في السيسي، لكل ما تتخذه من قرارات، وتوجيهات للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد أنّ الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، سيثبتون حبهم ودعمهم للسيسي في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بإغلاق كافة صناديق الاقتراع باكرًا، رافعين شعار «كلنا معاك من أجل مصر».

جاء ذلك خلال أكبر مؤتمر جماهيري حاشد نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأكثر من 10 آلاف مواطن ومواطنة لإعلان تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.