«مستقبل وطن» ينظم عدة فعاليات لدعم الرئيس السيسي بالفيوم.. رئاسته مطلب شعبي

نظم حزب مستقبل بمحافظة الفيوم، عدة فعاليات ومؤتمرات، اليوم الخميس، في مختلف أرجاء مراكز الإقليم، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وجرى تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد في قرى تطون والسعدة وحشمت بدائرة مركز الفيوم، بالإضافة إلى بعض المناطق في مدينة الفيوم، وذلك لتأكيد الحشد ودعم المرشح السيسي خلال الانتخابات التي من المقرر أن تُعقد أيام 10، و11، و12 ديسمبر القادم.

وشهدت الوحدة المحلية بتطون، انعقاد مؤتمر جماهيري بحضور مئات المواطنين من القرية والقرى المجاورة، والذين أكدوا على تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة، وذلك حرصًا منهم على استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية التي بدأها قبل 9 سنوات، مشددين على مشاركتهم الإيجابية والنزول للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

الوقوف صفًا واحدًا خلف السيسي

وطالب أمناء حزب مستقبل وطن بمركز إطسا، الحضور بالوقوف صفًا واحدًا خلف السيد عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات القادمة، واختياره رئيسًا لمصر لولاية رئاسية جديدة، مؤكدين إنّ ترشح السيسي جاء بناءً على مطلب شعبي من الأهالي لرغبتهم في استمرار إنشاء المشروعات العملاقة واستكمال مسيرة التنمية التي شهدتها مختلف ربوع مصر، خصوصًا إنّه ما يزال يقدم الكثير من الإنجازات في كل مكان في مصر.

قائد بكل ما تحمله الكلمة

وخلال مؤتمر آخر بمدينة الفيوم، أكدت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات خلال توليه رئاسة الجمهورية منذ عام 2014 حتى الآن، يؤكد أنه قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث إنّه قاد قطار التنمية والتطوير والإنشاء والتعمير في أحلك الظروف الاقتصادية والتحديات.

تأييد مسيرة التقدم والازدهار

وشدد الحضور على إعلان تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات القادمة لاستكمال مسيرة التقدم والازدهار.

التوعية بأهمية المشاركة السياسية

وشهد المؤتمر، توعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والوقوف صفًا واحدًا خلف عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تم التأكيد على ضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة التي يقودها في كافة المجالات، كما تم فتح باب الحوار مع الحضور والإجابة على كافة استفساراتهم.