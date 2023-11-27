«مستقبل وطن» بالفيوم ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي بحضور 10 آلاف شخص

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة النائب عبد القادر الجارحي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، اليوم الاثنين، بمدينة الفيوم، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور جماهيري حاشد تجاوز عشرة آلاف مواطن من مراكز وقرى المحافظة.

شارك في المؤتمر الجماهيري، النائب محمد الجارحي الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية.

دقيقة حداد على شهداء فلسطين

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض فيلم نفذتة أمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت بالفيوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما أشار النائب عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة، إلى أن مصر كانت وما زالت حصن إفريقيا وقلعة العرب، مؤكدا أن حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية كبيرة، ومع ذلك لم تخضع في يوم من الأيام.

وأضاف أن القيادة السياسية لم ولن تخضع ولا تقبل الإملاءات، قائلا إن مصر أم الدنيا وستظل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالب الجميع الوقوف خلف الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يؤيد موقف الدولة والقيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أرض مصر والدفاع عن القضية الفلسطينية.

رسالة للعالم

وفي كلمته ٱكد النائب يوسف الشاذلي أمين تنظيم المحافظة، ضرورة أن نوصل رسالة للقيادة السياسية وللعالم أجمع بأن مصر قادرة على أن تتخطى أي صعوبات بقوة شعبها ووقوفه خلف قيادته للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، مؤكدا أيضا أن مصر ستظل الظهر والسند للقضية الفلسطينية، كما أعلن تأييده الكامل ومساندته للرئيس السيسي لقيادة مصر في تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن الفيوم سوف تشهد مشاركة كبيرة بالانتخابات الرئاسية، ودعا الحضور للحشد أمام اللجان وأن تظهر الفيوم بالمظهر اللائق.

ومن جانبه، طالب الشيخ محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، الحضور بدعم الرئيس السيسي وتجديد العهد، انطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا أن هذا الدعم نابعا من حبنا وعشقنا لهذا الوطن وترابه ودعا الجميع لأهمية المشاركة الإيجابية لتظل مصر بلد الأمن والأمان كما ذكرت بالقرآن الكريم.

مساندة الأقباط لدولتهم

فيما أكد القمص أنجيلوس ممثل الكنيسة، حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تواجة الدولة المصريةـ وأن هذا الحب والدعم يأتي لـ3 اعتبارات أساسية، شخصية الرئيس الذي يتمتع بكاريزما ومصداقية، ووطنيته العالية وحبه لتراب الوطن، والاعتبار الثالث إنجازاته في كافة المجالات.