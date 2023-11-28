رفع درجة الاستعداد للقصوى بالفيوم قبل الانتخابات الرئاسية: عُرس ديمقراطي

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رفع درجة الاستعداد للقصوى في كافة الجهات ذات الصلة، لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر أن تُعقد أيام 10، و11، و12 ديسمبر المُقبل، لكي يخرج هذا العرس الانتخابي والحدث المهم بصورة مشرفة وشكل إيجابي، مؤكدًا أنّ المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق واجب وطني.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ الفيوم، بحضور مختلف الأجهزة التنفيذية، ووكلاء الوزارات، ورؤوساء المراكز والمدن، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمرافق، ومسؤولي المديريات، لبحث كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات.

إعداد بيان متكامل بكافة اللجان

ووجه محافظ الفيوم، بإعداد بيان متكامل يضم كافة اللجان الانتخابية، وإرساله لكافة المديريات والجهات المعنية، لكي يتسنى لكل جهة حتى تتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه، لمراجعة وتمهيد المداخل والمخارج، تيسيرًا على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وذلك لإظهار العُرس الديمقراطي بصورة مشرفة وحضارية تليق باسم مصر.

وأكد على تقديم تجهيز وإعداد كافة المقار واللجان الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي لها، مع الحرص على توفير اللجان في الأدوار الأرضي قدر الإمكان تيسيرًا على المواطنين، مع توفير مقاعد ومظلات ومختلف وسائل الراحة انتظار في اللجان، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

مراجعة كافة اللجان

وكلف محافظ الفيوم، مسؤولي سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ووحدة المتابعة المدانية، بالمتابعة والمرور على اللجان الانتخابية ورصدها للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية، مع مراجعة جميع التجهيزات ووضع اللمسات الأخيرة، من خارج اللجان وداخل كل لجنة، وإعداد تقرير بذلك وعرضه عليه بصورة شخصية.

تفعيل غرفة العمليات

وشدد محافظ الفيوم، على تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الفيوم، وربطها مع بعضها البعض، ومع مجلس الوزراء، والتنمية المحلية، والجهات المعنية لربط كافة الجهات المعنية ببعضها البعض، والتنسيق بينهم، وغرف العمليات الفرعية بجميع مراكز المدن والوحدات المحلية ومختلف القطاعات، لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

توفير المواصلات وسيارات الإسعاف

وأمر محافظ الفيوم، بالحرص على توفير خطوط السرفيس والمواصلات اللازمة لإيصال الناخبين إلى اللجان بسهولة خصوصًا في أماكن الزحام والتكدس، وذلك بالتنسيق بين إدارة المرور والمواقف، موجهًا الحماية المدنية بتوفير وسائل الإطفاء في مختلف مقار الانتخابات، مع رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي ظروف طارئة.

كما كلف التعليم والأبنية التعليمية، بمراجعة وصيانة المقار الانتخابية، موجعًا رؤوساء الوحدات المحلية والمدن بمتابعة الشوارع المحيطة باللجان كفاءتها ومراجعة النظافة والإنارة، وإزالة الإشغالات، لتوفير الأمن بحرم كل لجنة، مع توفير حجرة لتأمين صناديق الاقتراع بصورة محكمة، مع توفير مصدر كهرباء احتياطي في حالة انقطاع الكهرباء من خلال توفير عدد من المولدات.

الحث على المشاركة الإيجابية

وطالب محافظ الفيوم، رجال الدين الاسلامي والمسيحي، ومختلف الجهات المعنية، بضرورة تكثيف حملات التوعية وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، خصوصًا إنّ المشاركة واجب وطني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مع الوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين للرئاسة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.