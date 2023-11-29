9 نصائح لترشيد استهلاك التكييف بالمستشفيات.. استخدام الهواء النقي بالكامل

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نصائح للمواطنين في إطار دورها الخدمي، لخفض استهلاك التكييف بالمستشفيات وإماكنية التهوية، بإصدار دليل جديد لتوجيه المستشفيات لترشيد الاستهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.

وفي إطار ذلك قدمت الوزارة نصائح لخفض استهلاك الكهرباء بالمستشفيات فى أنظمة التكييف والتهوية، وخلال السطور التالية توضح "الوطن" تلك النصائح.

نصائح لترشيد استهلاك التكييف بالمستشفيات

1- الحفاظ على الهواء البارد داخل المستشفى.

2- يتم تركيب أبواب أوتوماتيكية بمداخل المباني التي تستخدم بكثرة لتساعد في الحفاظ على المكيف في الداخل.

3- يجب التأكد من الهواء المكيف أنه لا يعوقه الأثاث أو المعدات الموجود.

4- تقسيم المناطق ذات عناصر التحكم للتبريد وتقسيم الأنظمة الأخرى مثل الإضاءة بطريقة مماثلة.

5- يجب المحافظة على نظافة المرشحات وذلك يضمن دورانا للهواء أفضل في الفراغ ويقلل من الطاقات المطلوبة لهدف التبريد.

6- ومن أهم النصائح هي استخدام التهوية للسيطرة على العدوى.

7- يجب استخدام الهواء النقي بالكامل دون أن يتم إعادة تدوير مما يمكن أن يسبب استهلاكا مرتفعا للطاقة ويكون تشغيله مكلفا.

8- الاستفادة من التهوية الطبيعية في بعض المناطق داخل المستشفى مما يسمح بتوفير الطاقة.

9- يجب استبدال الهواء الدافئ المتصاعد بهواء آخر بارد من النوافذ أو فتحات التهوية.