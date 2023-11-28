وزير الكهرباء: 1000 مركز لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «التحول الرقمي في شبكات التوزيع»، الذي تنظمة شركة هواوي الصينية.

وقدم «شاكر» في بداية كلمته، الشكر لشركة هواوي على مجهوداتها المتميزة في مجال الشبكات والمدن الذكية، وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.

تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات

وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، يسعى دائما إلى التطوير، واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات، في مجال التحول الرقمي لجميع أعمال المشروعات التي يجريها القطاع لرفع مستوى الأداء، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

ولفت «شاكر» إلى تواجد أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعى تابع لشركات التوزيع، لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير، بالاضافة إلى حوالي 360 ألف نقطة شحن الكترونية تابعة لشركات الدفع الالكترونى مثل (شركة فورى دهب وشركة دلتا للأنظمة الالكترونية) بالإضافة إلى تطبيقات الشحن من خلال الهاتف المحمول باستخدام خاصية (NFC) مثل تطبيق سهل وMyFawry.

ونوه الدكتور محمد شاكر، إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في التحول من الشبكات التقليدية إلى الأخرى الذكية، التي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، التي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء، وتقليل تكلفة إنتاجها، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية، من شبكة نمطية إلى أخرى ذكية.

تطوير شبكات نقل الكهرباء

وأوضح الوزير أن القطاع عمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة، التي يجري إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وجرى تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات، على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنه جرى إضافة خطوط كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي اطوال حوالي 4613 كم «بنسبة زيادة أطوال الخطوط الى حوالي مرة ونصف عما كانت عليه الشبكة عام 2014».

إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وقال وزير الكهرباء، إنه جرى إضافة محطات محولات على جهد 500 كيلوفولت، بإجمالي سعات حوالي 33375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات «بنسبة زيادة قدرها 340% عما كانت عليه الشبكة عام 2014»، إضافة إلى أنه يجرىي حاليا إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة، الذي يهدف إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 كيلوفولت و220 كيلوفولت، ويهدف أيضا إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.

وتابع: «في مجال شبكات التوزيع يجري العمل حاليا على إنشاء وتطوير 19 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء، على عدة مراحل تغطى أنحاء الجمهورية كافة، وجرى الانتهاء من تنفيذ 5 مراكز تحكم على مستوى شركات شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وجارٍ العمل في 4 مراكز تحكم، وسيجري العمل في المرحلة المقبلة على حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.

وأوضح الوزير أنه جرى التأكيد على تطبيق أحدث ما تم الوصول إليه في أنظمة التحكم والمراقبة، وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع، بطريقة آمنة وموثوقة.

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

واكد الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، يسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنذ عام 2020 جرى البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء، التي تعتمد علي فهم احتياجات المواطنين، وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.

ونوه الدكتور محمد شارك، إلى أن منظومة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، يستطيع المواطنون من خلالها طلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 26 خدمة مفعلة حتى الآن، ومنها «دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - ادخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى»، وغيرها من الخدمات.

وقد توسعت المنصة في تلبية احتياجات أكثر من 4 ملايين مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهريا، وتركيب أكثر من 2.9 مليون عداد كودي، لافتا إلى أنه ومن ضمن عناصر المنظومة أيضا إتاحة الوسائل التكنولوجية الحديثة كافة بمراكز الخدمة ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة الكترونيا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام.