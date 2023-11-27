بكل سهولة.. كيف تحسب استهلاك بيتك الشهري بفاتورة الكهرباء؟

يسعى مشتركو شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة بإجراء عمليات البحث والاستعلام، واتباع الخطوات التي وضعتها الشركة القابضة للكهرباء لكيفية احتساب فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء.

خطوات احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء

وحددت الشركة القابضة للكهرباء الطرق التي يجب أن يتبعها مشتركو شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات لاحتساب قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء للمنازل، إضافة إلى رسوم خدمة العملاء، وفقا لشرائح الاستهلاك من خلال اتباع الآتي:

** كيف تحسب استهلاك 50 كيلووات ساعة؟

‎‏‎ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه

‎‏** كيف تحسب استهلاك 100 كيلووات ساعة؟

‏‎‏‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

‏‎ 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎

‎‎مقابل خدمة عملاء = جنيهان

‏** كيف تحسب استهلاك 200 كيلووات ساعة؟

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات

‏** كيف تحسب استهلاك 300 كيلووات ساعة؟

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

100 × 1.06 = 106 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‎‏

‎‏** كيف تحسب استهلاك 400 كيلووات ساعة؟

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

50 × 1.28 = 64 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها

‎‏‏** كيف تحسب استهلاك 500 كيلووات ساعة؟

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏ ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

150 × 1.28 = 192 جنيهًا ‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎‏

** كيف تحسب استهلاك 700 كيلووات ساعة؟

‎ ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

كيف تحسب استهلاك 900 كيلووات ساعة؟

‎ ‏900 × 1.28 = 1152 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

** كيف تحسب استهلاك 2000 كيلووات ساعة؟

2000 × 1.45 = 2900 جنيهًا‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها