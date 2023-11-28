«مستقبل وطن» بالإسكندرية: نراهن على وعي الشعب للمشاركة في انتخابات الرئاسة

أكد المهندس البديوي السيد محمد علي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن الحزب يراهن علي وعي الشعب المصري تجاه استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة، في تلك المرحلة الراهنة من عمر الوطن.

«مستقبل وطن»: خروج المواطنين أمام اللجان مشهد يراه العالم

وأضاف الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، في بيان اليوم، أن خروج المواطنين أمام اللجان الانتخابية مشهد وحدث يراه العالم بالكامل ويعطي انطباعا في نفوسهم عن الصورة الحضارية للمصريين، مما يعد نجاحا علي المستوي الداخلي والخارجي، مطالبا الجميع بالنزول لهذا الاستحقاق الهام.

ندوة توعوية لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية

في سياق متصل نظمت أمانة قسم سيدى جابر بحزب مستقبل وطن، ندوة توعوية بعنوان « تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية»، وذلك بحضور النائب أحمد المصري عضو مجلس النواب، واحمد رأفت الأمين المساعد للمحافظة، وسامح الشباسي امين القسم، و المهندس محمد الحلو الأمين المساعد للقسم، وعبير سامي أمين التنظيم بالقسم.

وتناولت الندوة أهم انجازات المرشح عبدالفتاح السيسى خلال فترة الرئاسة وأهم المشاريع القومية والتأكيد على تأييده فى الانتخابات الرئاسية وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.