 «التحالف الوطني» يواصل تنظيم مؤتمرات تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سلسة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف المحافظات، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية تحت عنوان «إنزل شارك مصر الأهم».

وخلال المؤتمر جرى استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية، وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، بالإضافة إلى توعية المواطنين، وحثهم على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة والإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك ضمن سلسة مؤتمرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحاشدة لدعم وتأييد السيد عبد الفتاح السيسي في لفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية، وعدد من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة والمواطنين من أهالي محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ وأسيوط.