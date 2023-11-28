مؤتمر في المنوفية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية اليوم

ينطلق عصر اليوم الثلاثاء، المؤتمر الثاني لحزب مستقبل وطن في محافظة المنوفية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، والذي يقام على أرض مدينة السادات، بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والحزبية والتنفيذية على مستوى المحافظة.

مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المنوفية

ويشارك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات حزب مستقبل وطن في محافظة المنوفية، بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، حيث تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بمقر انعقاد المؤتمر، وهو الأول في مدينة السادات.

وكان حزب مستقبل وطن في محافظة المنوفية، قد نظم مؤتمراً جماهيرياً كبيرا بحضور الآلاف من المواطنين، في مدينة شبين الكوم، الأسبوع الماضي، لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة، بمشاركة كبيرة من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من المسؤولين، فضلا عن آلاف المواطنين من أبناء محافظة المنوفية.