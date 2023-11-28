حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تبرز الفعاليات الداعمة في 24 ساعة: مؤتمرات حاشدة

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عددًت من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية ليوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2023.

وجاءت أهم تلك المؤتمرات في الآتي:

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور جماهيري حاشد تجاوز أكثر من 10 آلاف مواطن من كل مراكز وقرى محافظة الفيوم.

- عقدت أمانة الزراعة والموارد المائية، المركزية لحزب مستقبل وطن، مؤتمرها الأول، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، وذلك بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.

- نظم حزب مستقبل وطن، مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الشرقية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

حزب حماة الوطن

- نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في محافظة أسوان بمركز نصر النوبة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

حزب الإصلاح والنهضة

- إحدى فاعليات حملة «مصر تختار الرئيس» التي أطلقها حزب الإصلاح النهضة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بعزبة المراغي بمحافظة الإسكندرية، حيث قامت الحملة بعمل لقاءات مع المتطوعين والقيادات الطبيعية النسائية بالمنطقة، لمتابعة حملة دعم المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- أطلق الحزب إحدى فاعليات حملة «مصر تختار الرئيس» للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث قامت الحملة بعمل فاعلية طرق أبواب لتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة

- أطلق الحزب إحدى فاعليات حملة «مصر تختار الرئيس» للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، حيث قامت الحملة بتجميع القيادات الطبيعية لتأكيد دعم المرشح الرئاسي وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب الأحرار الدستورين

نظم حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، تحت شعار «اطمن.. انتخب»، وسط حضور حاشد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

حملة «يلا سيسي»

- نظمت حملة «يلا سيسي» بمحافظة الجيزة مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

- نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في مدينة حلوان مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.