«الأرصاد»: طقس لطيف غدا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.. وشبورة صباحا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، مشيرة إلى أنَّه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال النهار، ويسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

شبورة صباحا

وعن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد غدا، نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكوّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وفيما يلى درجات الحرارة غدا الأربعاء، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.