درجات الحرارة في محافظات الصعيد غدا الثلاثاء.. نشاط الرياح وشبورة على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، في محافظات الصعيد، حيث يسود طقس لطيف الحراراة نهارًا على محافظات شمال الصعيد، معتدل للحرارة على جنوبه، بارد على كافة المحافظات، ليلًا، مع وجود شبورة مائية أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء في محافظات الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، إلى أن توقعات الهيئة لحالة الطقس غدا الثلاثاء، تُشير إلى تضاؤل وانعدام فرص تساقط الأمطار على محافظات جنوب الصعيد بينما متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية في محافظات شمال الصعيد، في ظل نشاط للرياح المتوسطة بسرعة 20 كيلومترا في الساعة على محافظات شمال الصعيد وجنوبه.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الصعيد غدًا الثلاثاء

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء كالتالي:

درجات الحرارة في الفيوم: العظمى 22 والصغرى 12

درجات الحرارة في بني سويف: العظمى 22 والصغرى 12

درجات الحرارة في المنيا: العظمى 23 والصغرى 11

درجات الحرارة في أسيوط: العظمى 23 والصغرى 11

درجات الحرارة في سوهاج: العظمى 25 والصغرى 13

درجات الحرارة في قنا: العظمى 26 والصغرى 13

درجات الحرارة في الوادي الجديد: العظمى 26 والصغرى 11

درجات الحرارة في الأقصر: العظمى 26 والصغرى 14

درجات الحرارة في أسوان: العظمى 27 والصغرى 15

درجات الحرارة في الغردقة: العظمى 25 والصغرى 16