«الأرصاد» تعلن حالة طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بتساقط أمطار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، تحسن مستويات الرؤية الأفقية اليوم، بعد 48 ساعة من انخفاضها بسبب الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى وجود الشوائب العالقة في الجو.

انخفاض درجات الحرارة

أضافت «الأرصاد» في تقرير صادر عنها، أن البلاد تتعرض اليوم لنشاط للرياح الشمالية الغربية، كما تنخفض درجات الحرارة مقارنة بأمس، بين 2 إلى 3 درجات، ليسود طقس لطيف نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل درجى الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 22 مئوية.

أمطار على السواحل

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

كما حذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحرين المتوسط والأحمر، ليصل ارتفاع الموج بين 3 و4 أمتار، ومن 2.5 إلى 3 أمتار، على الترتيب.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 22 15

بنها 22 15

دمنهور 22 15

المنصورة 22 15

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 15

دمياط 21 16

بورسعيد 21 16

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 20 14

رفح 20 13

رأس سدر 22 14

نخل 21 08

كاترين 17 07

الطور 23 15

طابا 21 15

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 21 14

العلمين الجديدة 20 13

مطروح 19 14

السلوم 19 13

سيوة 20 10

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 18

شلاتين 28 22

حلايب 26 22

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 25 23

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 11

أسيوط 23 11

سوهاج 24 13

قنا 26 14

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

الوادي الجديد 26 11

أبو سمبل 26 15