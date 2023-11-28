«الداخلية» تُكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا

نظمت وزارة الداخلية، الاحتفال السنوي لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً بمختلف المراحل الدراسية في العام الدراسي المنصرم.

ونظم قطاع الإعلام والعلاقات احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً، وجرى تسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسي للأول في كل مرحلة تعليمية بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الكوادر بوزارة التربية والتعليم، وبعض الفنانين والإعلاميين، ونُقل خلالها تحيات وتقدير محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع أعضاء هيئة الشرطة وتقديم أخلص معاني التقدير والاعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء في سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.

وكان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر في نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم الذي يُعد امتدادا لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمهم المستمر لهم، مؤكدين اهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن واستقرار الوطن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات ذويهم الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.