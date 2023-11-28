محاكاة اصطفاف للمعدات الثقيلة استعدادا لمواجهة الطوارئ في أسوان

نظمت محافظة أسوان محاكاة اصطفاف المعدات الثقيلة والسيارات التابعة للوحدات المحلية والجهات الخدمية بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو، وذلك بهدف مراجعة أعمال صيانتها الهندسية استعدادًا لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، خاصة الأمطار والسيول.

وتابعت لجنة من وزارة التنمية المحلية هذه المحاكاة المعنية بمتابعة أعمال صيانة المعدات ومراجعة سيناريوهات الأزمة المقترحة، بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التي يترأسها هاني محمد عبد الوهاب.

511 سيارة ومعدة ثقيلة شاركت في المحاكاة

وأشار اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد لمحافظ أسوان، إلى أن إجمالي المعدات والسيارات التي شاركت في البروفة بلغت 511 معدة وسيارة.

وتضمنت المحاكاة تقسيم المعدات بين الأيام الأولى والثانية للبروفة في اليوم الأول، حيث شاركت 208 معدة وسيارة تابعة لمركزي ومدن أسوان ودراو أما في اليوم الثاني، شاركت 311 معدة وسيارة تابعة لمراكز ومدن إدفو ونصر النوبة وداخل نطاق كل مركز.

متابعات دورية وصيانة للمعدات والسيارات

وأكد اللواء ياسر عبد الشافي، المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والفحص الفني، إضافة إلى إقامة ورشة صيانة دائمة وتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها، لضمان أن تعمل هذه السيارات والمعدات بكفاءة وجودة عالية بهدف تحقيق الجاهزية الفنية والاستعداد التام للتعامل مع الأحداث الطارئة والسيطرة على التداعيات المحتملة، مثل الأمطار والسيول وغيرها من الأزمات.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مراجعة الإمكانيات والمعدات بشكل دوري، وذلك لضمان الاستجابة السريعة للأحداث الطارئة والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.