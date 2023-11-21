أسوان تستعد للسيول برفع كفاءة المعدات الثقيلة

عقدت محافظة أسوان، اجتماعات تحضيرية، تحسبا للحوادث الطارئة أو السيول أو الأمطار خلال فصل الشتاء، شملت هذه التحضيرات اختبار المعدات الثقيلة والسيارات والأجهزة الفنية ورفع درجة الوعي لدى جميع المواطنين.

ونفذت محافظة أسوان، هذه الاستعدادات استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة جميع الإمكانات والمعدات بشكل دوري، لضمان القدرة على التعامل السريع مع أي حوادث طارئة والسيطرة على آثارها حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

محافظ أسوان يكلف بإجراءات الصيانة الفورية

من جانبه، كلّف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمراجعة صيانة المعدات الثقيلة بشكل مستمر ورفع كفاءة جاهزيتها؛ للتعامل مع الحوادث بكفاءة عالية، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية وتحديد وتوزيع الأدوار وفقا لتعليمات رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية.

سيناريوهات الإخلاء في أوقات الأزمات

ووجّه المحافظ، بزيادة جهود التوعية للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات، بأفضل الطرق لمواجهة أخطار السيول، وأخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار، مشيرا إلى أهمية وجود خريطة إخلاء للمدارس والمصالح والمؤسسات، في حالات الطوارئ القصوى وضرورة تدريب الجميع عليها.