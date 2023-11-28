محافظ أسوان يبحث سبل دعم التعاون السياحي والاستثماري مع سفير جورجيا

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السفير ميخائيل تيجيشفيلي، سفير جورجيا لدى مصر، في إطار الاهتمام المستمر للمحافظة بتلقي الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولي أو المحلي، لاستعراض جميع جوانب السياحة، الطبيعة، الاستثمار، والثقافة بحضور الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم، مدير وحدة التعاون الدولي.

وخلال اللقاء، قدّم اللواء أشرف عطية عرضًا للمقومات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية لمحافظة أسوان، مشيرا إلى التنوع الكبير في المنتج السياحي الذي يعكس مكانة المحافظة كوجهة سياحية عالمية رائدة.

مبادرات ومشروعات تشهدها أسوان

وأشار محافظ أسوان إلى الجهود المبذولة للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها أسوان، مثل الثروات المعدنية ومصادر الطاقة المتنوعة، والتي تكمل مشروعات المبادرات الرئاسية في مصر مثل حياة كريمة، والتأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي، والتي ساهمت في حصول أسوان على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية.

سفير جورجيا يعرب عن اهتمامه بالتعاون مع المحافظة

من جانبه، قدم سفير جورجيا شكره للواء أشرف عطية على حفاوة الاستقبال وأعرب عن اهتمامه بتعزيز التعاون وزيادة عدد السياح الجورجيين إلى أسوان من خلال توقيع اتفاقية التآخي، التي ستركز على الجوانب السياحية والاستثمارية.