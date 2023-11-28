جامعة قناة السويس: إنشاء مجمع مستشفيات تخصصية في الإسماعيلية قريبا 

قال الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات بجامعة قناة السويس، إن هناك عملية تطوير هي الأولى من نوعها منذ تدشين وبناء المستشفيات في محافظة الإسماعيلية.

وأضاف «أنور» في تصريحات لـ«الوطن» أن المستشفيات بصدد الانضمام إلى مشروع التأمين الصحي الشامل بعد انطلاقه في الإسماعيلية، مشيرا إلى أن اعمال التطوير تستهدف الوصول بالمستشفى لمعايير الجودة والرقابة العالمية التي يتم اعتماد المستشفيات عليها.

أنور: مجمع مستشفيات تخصصية قريبا في الإسماعيلية

وقال مدير مستشفيات جامعة قناة السويس، إنه تم البدء في أولى إجراءات التحهيز لإنشاء مجمع مستشفيات تخصصية، خصصت لها قطعة أرض بمساحة 31500 متر مربع بالإسماعيلية.

وتابع أن عدد من الاستشاريين يعملون حاليا على التخطيط للمشروع والمقرر أن يضم عدة مستشفيات مثل طب وجراحة الأطفال، ومركزًا لمناظير الجهاز الهضمي والكبد، إلى جانب توسعة مستشفى الأورام والطب النووي لخدمة مرضى الأورام.

وأشار إلى أن عمليات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي شملت كافة الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال الحريق والواجهات، والتكييف المركزي، وغيره من التجهيزات.

ولفت إلى أن أعمال التطوير شملت المبنى الرئيسي لمستشفى جامعة قناة السويس بسعة 206 سرير، وقاعات المحاضرات والأقسام التعليمية، وغرف الأشعة، والعمليات، الي جانب مبنى العيادات الخارجية الذي يضم 74 عيادة في مختلف التخصصات.