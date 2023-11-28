مؤتمر جماهيري في شمال سيناء لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظمت أمانة الشباب بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع أمانة بئر العبد، بقرية النجاح.

شيوخ القبائل يشاركون في المؤتمر

وشارك في المؤتمر، رؤساء وأعضاء الأمانات بحزب حماة الوطن، بمحافظة شمال سيناء، ورموز ووجهاء من بئر العبد والعريش ورمانة، وعددا من شيوخ وعواقل سيناء.

وقال المهندس عمرو الطويل، أمين الشباب، إن المؤتمر ناقش عملية التنظيم والدعم في انتخابات الرئيس السيسي بربوع المحافظة، والعمل على إثبات الذات لدى الشباب والأعضاء، ورد الجميل للرئيس على المشروعات التنموية العظيمة، التي تحدث على أرض سيناء، والأمن والأمان الذي نعيشه

فيما شاركت أمانة المرأة بمحافظة شمال سيناء بحماة الوطن، ومنها حسناء الشريف، وأماني غريب اللاتي قالتا، إن المرأة سوف يكون لها دورا كبيرا في الانتخابات، ونحن نعمل من أجل توعية النساء، واكتساب المميزات التي وهبها الدستور للمرأة، وحقها في اختيار مرشحها ومشاركتها السياسية.

عرس ديمقراطي جديد على أرض سيناء

بدوره، أكد النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب السابق، وأحد وجهاء بئر العبد، أن الانتخابات المقبلة سوف تكون عرسا ديمقراطيا، لأن الاختيار هذه المرة للرجل الذي أستطاع أن ينقذ سيناء من الانفلات، وحافظ على كل شبر في تراب الوطن، وموقفه الوطني من القضية الفلسطينية، وما يحاك من مؤامرات تجاه مصر، وتصديه لجميع الحيل التي تحاك ضد الوطن.

وقال سليمان فرج الأمين العام لأمانة بئر العبد، إن الحضور أثلج صدورنا، وسوف نعمل بجد واجتهاد، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته، بجميع مراكز المحافظة.