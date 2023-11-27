محافظ شمال سيناء يترأس لجنة بحث مناقشة دكتوراه بجامعة العريش

ترأس اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لجنة البحث والمناقشة لأحد الباحثين لرسالة الدكتوراة بجامعة العريش.

شهدت جامعة العريش جانب من فعاليات مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث، أمير السيد محسوب مصطفي، والتي جاءت بعنوان «برنامج مقترح قائم على التعلم الهجين في التربية الوقائية الاسلامية لتنمية الوعي بحروب الجيل الرابع لدى طلاب كلية التربية»، وذلك في ضوء تحفيز سيادته للعاملين بالجهاز الإداري لتطوير وتنمية قدراتهم أكاديميًا وإداريا وحرصه على حضور مناقشات العاملين الإداريين بالجامعة

محافظ شمال سيناء أحد فريق لجنة المناقشة

وتكونت لجنة المناقشة من اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور مصطفى رجب سالم، أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الاسلامية، كلية التربية، جامعة العريش، والدكتور عباس عبد اللاه عباس شومان، أستاذ الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، ووكيل شيخ الأزهر سابقًا، وعضو مجمع البحوث، ورئيس لجان الفتوى بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد مختار المرادني، أستاذ تكنولوجيا التعليم، ولقد أثنت لجنة المناقشة والحكم على موضوع البحث ومستوى الباحث والذي يوضح المستوى الراقي للبحث العلمي بالجامعة.

رئيس جامعة العريش يستقبل محافظ شمال سيناء

واستقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، اليوم بمكتبة السيد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفضيلة الشيخ عباس شومان وكيل شيخ الأزهر سابقًا وعضو مجمع البحوث، ورئيس لجان الفتوى بمصر، ثم توجها لحضور مناقشة دكتوراه لأحد العاملين بالجامعة قبل بدء مناقشة رسالة الدكتوراة للباحث أمير السيد محسوب.

ويأتي ذلك في إطار دعم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، لجميع المتميزين من منسوبي جامعة العريش

وأعرب الدكتور حسن الدمرداش، عن سعادته بحضور مناقشة الرسائل العلمية، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة الدعم والتسهيلات الممكنة للباحثين، لرسم صورة مشرفة تليق بجامعة العريش.