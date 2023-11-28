ندوة بجامعة كفر الشيخ لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة

نظمت جامعة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تحت شعار «مصر تستحق.. انزل شارك»، والتى حاضرها الدكتور طاهر نصر، مدرس زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومدرب وخبير للموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية، وهيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وحضور مكثف من طلاب الجامعة.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

وخلال كلمته، دعا الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، طلاب الجامعة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وأنّ يكون لهم دور مهم وإيجابي في صياغة مستقبل مصر، موضحاً أنّ المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تُعد واجباً وطنياً وقومياً، لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصةً في هذا التوقيت، نظراً لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة، مؤكداً على أهمية الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية لمصر أمام المتربصين في الداخل والخارج.

وذكر رئيس الجامعة؛ أنّ جامعة كفر الشيخ حريصة على دعم المسار التنموي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، بالإضافة إلي دعم الجامعة لجهود الدولة، وضرورة رفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع، بما يُحاك حول وطنهم من أخطار ومكائد، وتصحيح المعلومات المغلوطة، لمواجهة أي مخططات تستهدف أمن الوطن، مشيراً إلى إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية المتواصلة بين الماضي، والحاضر، والمستقبل؛ في التصدي لكل المحاولات البائسة؛ للنيل من استقرارها، مطالباً جميع طلبة الجامعة بضرورة الحفاظ على استقرار الوطن ونبذ العنف والتطرف والفرق بين طرق الإرهاب وحماية الوطن.