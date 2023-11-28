بدء إجراءات التعاقد مع المقبولين في مسابقه 30 ألف معلم بمطروح

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، انطلاق الخطوات التنفيذية الخاصة بإجراءات التعاقد مع المقبولين في مسابقه 30 ألف معلم الدفعة الأولى معلم مساعد تخصص معلم فصل ورياض أطفال، والصادر بهم القرار الوزارى رقم 190 بتاريخ لسنة 2023.

وأشار «شحاتة» إلى أنه سيتم استلام المقبولين العمل بعد التوزيع على الإدارات التعليمية التي تعاني عجزا صارخا في تلك التخصصات، وذلك في ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

توقيع عقود المعلمين

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن تسليم خطابات التعيين وتوقيع العقد من خلال اللجنة المختصة بدأ، اليوم، ولمدة ثلاثة أيام ويستمر حتي بعد غد الخميس، في القاعة الكبري بديوان عام المديرية لمعلمات رياض الأطفال.

معلمو الفصل الواحد

وأضاف، أنه سيتم توقيع عقود معلمي الفصل الواحد في المدارس المجتمعية الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم يوم الأحد، والموافق 3 من ديسمبر المقبل، ويستمر حتى الثلاثاء 5 من ذات الشهر كذلك تسليمهم خطابات التعيين على الإدارات التعليمية التي جري توزيعهم عليها بنطاق المحافظة.

تيسير إجراءات التعاقد

ووجه وكيل تعليم مطروح رئيس اللجنة والفريق المعاون من الموارد البشرية ورياض الأطفال والموازنة بالتسهيل علي المعلمين خلال إنهاء إجراءات تعيينهم والتعامل التربوي الجيد مع المعلمين الجدد، وبذل كافة الجهود للتيسير عليهم مع بداية حياتهم المهنية.