«تعليم مطروح» تعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم، ومسؤولي المطبعة السرية بمقر ديوان عام المديرية، وتناول الاجتماع، استعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة.

الانتهاء من المقررات الدراسية قبل الامتحانات

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الموجهين العموم، اليوم، خلال مناقشة استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمتابعة التزام المعلمين بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، مع مراعاة ضرورة الانتهاء من جميع المقررات الدراسية فى مواعيدها المحددة.

الانتهاء من وضع الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح، أنّ تكون الامتحانات في مستوى الطالب مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، ومديري عموم المواد الدراسية، لافتاً إلى ضرورة انتهاء اللجان الفنية، من وضع الامتحانات بوقت كافٍ وتسليمها للمطبعة السرية.

كما وجه وكيل تعليم مطروح، الحضور بأهمية التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية، وتقدير المسؤولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية للوصول بالعملية الامتحانية إلى بر الأمان.