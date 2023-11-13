«تعليم مطروح» تعلن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس أمناء المحافظة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انتخابات مجلس أمناء المحافظة بقاعة التدريب بديوان عام المديرية، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، ولطيفة طرمان أمين سر المجلس، ومشاركة جميع رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأعضاء المجلس الثلاثة من المهتمين بالعملية التعليمية.

رئيس مجلس أمناء محافظة مطروح

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، فور الانتهاء من عملية الانتخاب، فوز أحمد هاشم، بمنصب رئيس مجلس أمناء إدارة مطروح التعليمية بالانتخاب، وفتحي أبو عبيسي رئيس مجلس أمناء النجيلة، نائبًا لرئيس المجلس، والسيد عبداللطيف المراقب المالي، وذلك بالتزكية بناء علي الاتفاق خلال عملية الانتخاب للمجلس الجديد من جميع الأعضاء المشاركين في التصويت.

المساهمة في القضايا المجتمعية

وأعرب وكيل تعليم مرسى مطروح، عن سعادته بالأجواء الديموقراطية التي سادت انتخابات رئاسة ونيابة مجلس الأمناء على مستوى مدارس محافظة مطروح، موضحًا أنّ مجلس الأمناء يلعب دورًا مهمًا في العملية التعليمية، ويساعد إدارات المدارس على حل العديد من المشكلات والمساهمة في القضايا المجتمعية التي تقدم تسهيلات لسير العملية التعليمية بسهولة ويسر على مستوى المحافظة.