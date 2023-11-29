انخفاض كبير.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار خام الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق، حيث بلغ الانخفاض مبلغ الـ593 جنيها دفعة واحدة، وسجل سعر حديد «الاستثماري» 37847 جنيها للطن، تسليم أرض المصنع.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في عدد من المصانع والشركات.

سجل سعر الحديد الاستثماري 38 ألفًا و847 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز انخفاض في الأسواق بواقع 547 جنيه للطن، بعدما سجل سعر الطن الـ40 ألفا و104 جنيهات للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حديد المصريين

- سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفا و500 جنيه.

- بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 39 ألف و500 جنيه للطن.

- سعر طن حديد العتال 39 ألفا و500 جنيه.

-سجل سعر حديد المعادي نحو 38 ألفا و500 جنيه.

- سجل حديد الكومي 38 ألف جنيه.

- حديد المراكبي 39 ألفا و500 جنيه.

- حديد عطية 39 ألفا و200 جنيه.

- حديد العشري 39 ألف جنيه.

الشعبة العامة لمواد البناء

وعقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارتها لبحث المشاكل التي تواجه التجار في جميع المحافظات، كما أعدت الشعبة مذكرة للمشاكل التي تواجه التجار، فيها طالبت بإطلاق حرية تداول مواد البناء ورفع قيود قانون البناء.