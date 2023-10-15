تراجع أسعار حديد التسليح في مصر اليوم.. الطن بكام؟

شهدت أسعار حديد التسليح اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، تراجعاً في الأسواق المصرية، حيث بلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و558 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع، متراجعًا بنحو 276.38 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار حديد التسليح اليوم

وتنشر «الوطن» أسعار حديد التسليح اليوم الأحد، بعد أن تراجع سعر الطن حديد عز بنحو 343.59 جنيهًا للطن، مسجلاً نحو 36 ألفًا و15 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار حديد التسليح اليوم.. حديد عز اليوم

تراجع سعر حديد عز اليوم الأحد، بنحو 343.59 جنيهًا ليسجل 36 ألفًا و15 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و558 جنيهًا.

- سجل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا.

- جاء سعر حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه.

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه.

أسعار حديد التسليح اليوم في مصر

- بلغ سعر حديد سرحان اليوم الأحد نحو31 ألفًا و800 جنيه.

- سجل سعر حديد مصر ستيل 32 ألفًا و100 جنيه للطن.

- وبلغ سعر طن حديد الكومي 32 ألفًا و400 جنيه.

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.

- بلغ سعر حديد بشاي اليوم 33 ألف جنيه.

- سجل سعر حديد المراكبي 32 ألفا و500 جنيه.