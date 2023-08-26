عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار حديد التسليح اليوم 26-8-2023.. اعرف التفاصيل

سجلت أسعار حديد التسليح اليوم السبت 26-8-2023 انخفاضًا كبيرًا في الأسواق، وبلغ سعر طن حديد عز 35050 جنيها بقيمة انخفاض 910 جنيهات في الطن الوحد، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحدید الیوم في مصر

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهي أسعار البيع للمستهلك، وجاء أقل سعر لحديد التسليح 34366 جنيها لطن حديد «الاستثماري».

سعر حديد عز اليوم

بلغ سعر طن حديد عز 35050 جنيها، بقيمة انخفاض 910 جنيهات اليوم السبت 26-8-2023 مقارنة بسعر أمس، إذ سجل الطن 35962 جنيها.

سعر حديد الاستثماري

وجاء سعر حديد الاستثماري 34366 جنيها، بقيمة انخفاض تزيد عن 400 جنيه اليوم السبت، مقارنة بسعر أمس 34744 جنيهاً للطن الواحد.

سعر حديد المصريين

جاء سعر طن حديد المصريين 32050 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، دون أي تغير في السعر مقارنة بأمس.

سعر حديد السويس

سجل حديد السويس اليوم في مصر استقرارا وبلغ سعر الطن 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصب

سجل سعر حديد المراكبي 31500 جنيه للطن، غير شامل تكلفة النقل للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر حديد بشاي للصلب أعلى مستوى وبلغ 32500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي

واصل حديد الجارحي استقراره وتوقف السعر عند 31500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.