وليد فواز يكشف تفاصيل فترة اعتزاله الفن لمدة عام ونصف وسفره إلى أمريكا

كشف الفنان وليد فواز أنه مر بما وصفه بـ«وعكة» في حياته الفنية والشخصية، خلال فترة في حياته، وقرر بعد تلك الوعكة أن يترك التمثيل تماما، وبالفعل سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام ونصف، ولكنه لم يستطع الاستمرار أكثر من ذلك واتخذ قرارا بالعودة مرة أخرى.

وقال وليد فواز في تصريحات لـ «الوطن»: «بعد ما قدمت مسلسل (ملوك الجدعنة) وحقق نجاحا كبيرا في وقتها، قررت الابتعاد تماما عن التمثيل تماما، وبالفعل عشت لما يقرب من عام ونصف في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكني لم أستطع الاستمرار أكثر من ذلك وتأكدت أن بلدي هي أفضل مكان في العالم وأهلها بالعالم وما فيه، واستيقظ بداخلي الممثل وقررت إني أريد العودة مرة أخرى إلى مصر والتمثيل مرة أخرى».

وليد فواز: تجربتي في الولايات المتحدة مهمة وثرية

وتحدث فواز عن التجربة التي خاضها، قائلا: «كانت تجربة مهمة وثرية، كان لابد أن أمر بها لأنى تعلمت منها الكثير، وتعاملت مع شخصيات عديدة وفئات مختلفة بداية من المصريين المغتربين حتى رجال العصابات».