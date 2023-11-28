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فيلم العميل صفر يحقق 46 ألف جنيه أمس في دور العرض

كتب:

ضحى محمد
03:45 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
العميل صفر

العميل صفر

حقق فيلم العميل صفر، بطولة الفنان أكرم حسني، إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما، ولازال ينافس بقوة بين الأفلام المنافسة.

إيرادات فيلم العميل صفر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ الفيلم قد حقق 46 ألف جنيه بدور العرض أمس الاثنين، واستطاع أن يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.

قصة فيلم العميل صفر

تأتي قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

أبطال فيلم العميل صفر

وحقق أكرم حسني نجاحًا كبيرًا بفيلم «العميل صفر»، الذي يعرض حاليًا بدور العرض، وتصدر شباك التذاكر، ويضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، بجانب أكرم حسني، أبرزهم نيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.