«العميل صفر» في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية بـ69 ألف جنيه

سجلت حصيلة إيرادات فيلم «العميل صفر»، مع اقتراب الأسبوع الـ13 لعرضه بالسينما، أكثر من 41 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع حصوله على إشادات نقدية وجماهيرية، خاصة أنه يعد أول بطولة منفردة للفنان أكرم حسني، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وقٌدرت إيرادات فيلم «العميل صفر»، في شباك تذاكر السينما أمس السبت بـ69 ألفا و127 جنيها، وجاء في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا، وسبقه في الترتيب أفلام «بلوموندو»، و«فوي فوي»، و«وش في وش».

قصة فيلم «العميل صفر»

تدور قصة فيلم «العميل صفر» في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال المغامرات الفاشلة التي يقودها صفر عبداللطيف شداد الهمم، العاشق لمغامرات جيمس بوند ويعتبره مثله الأعلى، ومن ثم يقع في أزمات ومشاكل ليس لها نهاية وتورط كل من حوله.

أبطال فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، وأسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، وتأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.