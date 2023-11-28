وليد فواز: استعراض بعض النجوم لما يمتلكوه يستفز الجمهور

قال الفنان وليد فواز إنَّ الجمهور لديه اعتقاد خاطئ بأن الفنانين يعيشون حياة مادية مرفهة وليس لديهم التزامات مادية ويضطرون للعمل في أحيان كثيرة من أجل سداد التزاماتهم، موضحا أنَّ «الجمهور معذور في اعتقاده، خاصة أن العالم يمر بظروف اقتصادية صعبة كان آخرها الحرب على غزة، ونمر بظرف تاريخي صعب».

وأضاف فواز في تصريحات لـ«الوطن»: «يرى الجمهور أن التمثيل مهنة غير مرهقة وتمنح صاحبها شهرة تفتح أمامه الأبواب المغلقة، ويحصل منها على أموال طائلة ويرجع ذلك إلى نماذج من الوسط الفني يحبون استعراض بما يمتلكوه، وأنا هنا لا أنتقد أحدا، ولكني أرى أنَ الشخص الذي منحه الله نعمة يجب عليه أن يحترم البشر، فهناك نسبة كبيرة من الجمهور ظروفهم بسيطة وبالتالي لا يجب استفزازهم، ولكننا بالفعل نتعب حتى نستطيع تقديم وجبة درامية تخفف عليه في يومه الصعب».

وليد فواز يعيش حالة من النجاح الفني

وحقق الفنان وليد فواز حالة واسعة من النجاح خلال الفترة الحالية، بداية من ردود الأفعال والإشادات النقدية عن دوره في مسلسل «صوت وصورة» الذي حقق نجاحا كبير، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل الدراما الصعيدية «العودة» الذي يعرض حاليا، بينما يشارك في سباق الدراما الرمضانية 2024 بـ «ألف ليلة وليلة» و«حق عرب»