رئيس مركز القدس: يجب تشكيل جبهة إقليمية دولية لتنفيذ حل الدولتين في فلسطين

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن هناك زخما دوليا ودبلوماسيا للقضية الفلسطينية التي أصبحت على طاولة المفاوضات، ومصر هي حجر السياسة في المنطقة بأكملها التي تعمل من أجل تحقيق الاستقرار بمواقفها الثابتة أمام العالم، ودعوتها إلى حل الدولتين، والذهاب إلى تشكيل جبهات لتنفيذ هذا الحل.

«عوض»: هناك جهد دبلوماسي تقوده مصر والأردن لحل الدولتين

وأضاف «عوض» خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهد الدبلوماسي الدولي الذي تقوده مصر والأردن، ولقاؤهما مع كل قادة العالم، من أجل حل الدولتين، بالإضافة إلى الضغط بقوة لبلورة الحل على أرض الواقع، حتى لا يكون مجرد شعار أو خداع أو مماطلة.

رئيس مركز القدس للدراسات: يجب تشكيل جبهة إقليمية دولية

وتابع رئيس مركز القدس للدراسات، أن تشكيل جبهة إقليمية دولية، ستعمل على وضع خطة أو برنامج، لبلورة حل الدولتين على أرض الواقع، وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، لحماية أرواح المدنيين.