محافظ مطروح: نتعاون مع «مصر الخير» لتوفير خدمات وحياة كريمة للمواطنين

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مع علاء عافية، مدير فرع مؤسسة مصر الخير بمطروح، جهود التعاون والمشاركة مع المحافظة، لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين بالمحافظة.

تقديم خدمات لأهالي سيوة وواحة الجارة أم الصغير

وأكد المحافظ، اليوم، خلال اللقاء بالمحافظة، الجهود والمشاركة الفاعلة من مؤسسة مصر الخير، موجها الشكر إلى الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على التعاون المستمر، وعمل المحافظة على تذليل العقبات، لتيسير وصول مزيد من الخدمات للأهالي، ومنها مؤخرا تنظيم المؤسسة قافلة خيرية وطبية بواحة جارة أم الصغير في سيوة.

وكذلك الموافقة على مشاركة المؤسسة في احتفالية المحافظة بالزفاف الجماعى لعدد من شباب مطروح، للتيسير عليهم في احتياجات الزواج، وإقامة أسرة جديدة، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الشهر المقبل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة.

4 آلاف وجبة لأهالي سيوة

وقال محافظ مطروح إن المؤسسة تنظم مطبخا للطعام، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، لتوفير وجبات طعام ساخنة للأسر الأكثر احتياجا، بعدد 4 آلاف وجبة بمدينة سيوة لمدة شهر، بواقع نحو 200 وجبة يوميا؛ إذ سبق إقامة 5 مطابخ سابقة بعدد من مدن المحافظة، لتوفير وجبة ساخنة وتوصيلها للأسر الأكثر احتياجا، آخرها حاليا بمدينة مرسى مطروح.

وأضاف مدير فرع مؤسسة مصر الخير بمطروح، أنه جرى الموافقة على إنشاء مجمع مدراس تعليم أساسي بمركز النجيلة شاملة الحضانة والابتدائي والإعدادي، وللمباني والتجهيزات والتدريبات لفريق عمل المدرسة وأنشطة طلابية، وجارٍ التنسيق مع مديرية الصحة بمطروح، لتوفير عدد من الأجهزة الطبية الأكثر احتياجا بالمستشفيات، للمشاركة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.