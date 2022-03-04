الزراعة: إقبال غير مسبوق على معرض زهور الربيع بحديقة الأرومان اليوم

شهدت حديقة الأورمان بالجيزة، إقبالا كثيفا من المواطنين اليوم الجمعة، للاستمتاع بمعرض زهور الربيع، وسجلت الحديقة إقبالا غير مسبوق، وساعد في ذلك التنظيم المتميز للمعرض، بالإضافة إلى الطقس المشمس الجيد، وفق بيان لوزارة الزراعة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتح السبت الماضي، الدورة رقم 89 للمعرض، ويشارك بها أكثر من 240 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، وكذلك بعض منافذ بيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات.

معرض زهور الربيع الأقدم والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط

وأشاد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظة الجيزة ووزارة الداخلية، من أجل توفير سبل الراحة للزائرين والتنظيم الجيد، مشيرا إلى أن معرض الزهور يقام دائما في بداية موسم الربيع، تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد الربيع والأم وشم النسيم، ويضم عارضين ومتخصصين في نباتات الزينة من مختلف المحافظات، وهو المعرض الأقدم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر، أن وزارة الزراعة تولي أهمية كبيرة لتطوير زراعة نباتات الزينة والزهور لما لها من عائد اقتصادي وتصديري مهم، ويتضح ذلك في حجم التطور الكبير الذي يشهده معرض الزهور كل عام.