«تعليم مطروح» تتابع استعدادات الفرق المسرحية للتقييم الوزاري

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، استعدادات الفرق المسرحية الفائزة بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة للتقييم الوزاري المركزي، بالقاعة الكبرى في مكتبة مصر العامة بحضور أسامة المرسي مدير عام المكتبة وهدى إبراهيم مدير عام الشؤون التنفيذية وسلوى لطفي موجه عام التربية المسرحية وسامح الواعي الموجه الأول.

بطولات أبناء فلسطين

وتابع وكيل تعليم مطروح، اليوم، العروض المسرحية المتميزة التي يشاركون بها في مسابقة وزارة التربية والتعليم للمسرح، وتألقهم في تقديمها فريق مدرسة الروضة وفريق مجمع الرويني الابتدائي 1، التي تناولت بطولات أبناء فلسطين حيث أظهروا خلالها تضحيات أبناء قطاع غزة كذلك تابع جانبا من الإلقاء الشعري للمواهب الطلابية ببعض مدارس مطروح.

التربية المسرحية

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بالجواهر الطلابية في التربية المسرحية، مشيرا إلى أن تفعيل الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية يعد جزءًا مهمًا من عملية التنمية الثقافية من خلال طرح ومعالجة قضايا ومواقف تتعلق بواقع المجتمع والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها وفق ظروف البيئة المحيطة.

نتيجة المسابقة المسرحية

واعتمد وكيل تعليم مطروح نتيجة المسابقة المسرحية لمهرجان أعياد الطفولة ومسابقة الإلقاء الشعري، وثمن المنافسة الفنية الشريفة والقوية بين الفرق المسرحية المدرسية مقدماً التحية والتقدير لكافة الفرق الفائزة ومشيدا بمجهودات مدير عام الشؤون التنفيذية وتوجيه عام التربية المسرحية، الذي توج خلال العامين الماضيين بالحصول على مراكز متقدمة جمهورياً في الإلقاء الشعري والمسرح التفاعلي ومسرحة المناهج.