وكيل «تعليم مطروح» يكرم الطلاب المتميزين في نشاط التربية المسرحية

كرم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الطلاب المتميزين الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات المركزية بنشاط التربية المسرحية، وذلك في ديوان عام المديرية، بحضور سلوى لطفي موجه عام التربية المسرحية، وسامح الواعي الموجه الأول.

تفوق التربية المسرحية في مطروح

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، عن تقديره لتوجيه عام التربية المسرحية ومدراء المدارس المتميزة، والتي حصلت على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية بالمسابقات المركزية، مهنئا الطلاب المتفوقين مسرحيا لما حققوه من تميز بالنشاط الفني على مستوى المحافظة وعلى المستوى الجمهوري.

الاهتمام بالأنشطة التربوية

وأكد وكيل تعليم مرسى مطروح، في بيان، الاهتمام بالأنشطة التربوية التي تعتبر عنصرا رئيسيا بالعملية التعليمية، مشددا على دور الأنشطة المحوري في اكتمال شخصية الطالب مع مشاركة جميع الإدارات التعليمية في إبراز أنشطتها التربوية وتنافسها الشريف نحو تقديم أفضل ما لديها من أنشطة.

رعاية الموهوبين في الفنون المسرحية

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن أداء التربية المسرحية في تميز بشكل مستمر على مدار العام وحرصهم على المشاركة في مختلف المسابقات، والاهتمام المديرية بالمواهب ورعايتهم ودعمهم، وتكريم المتميزين منهم.