تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم 3 ملايين و357 ألف و646 خدمة طبية خلال فعاليات حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها على مدار 5 أشهر، ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية بالوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

خدمات توعوية والتثقيف الصحي

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات في الصحة العامة لعدد 271 ألف و778 حالة، بالإضافة إلى فحص 4181 طفلا، ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، وتطعيم 518 ألف و 68 طفلا في المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي.

إعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك

كما أشار وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت 2 مليون و399 ألف و 338 خدمة صحية للمنتفعات، إلى جانب تقديم 131 ألف و429 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فيما قدمت المديرية في مجال مراقبة الأغذية 31 ألف و797 خدمة من المرور، وتحرير المحاضر وضبط المنشآت المخالفة، وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 1055 خدمة في مجال صحة البيئة.