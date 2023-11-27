تنظيم ندوات تثقيفية عن إنجازات الدولة في مدارس المنيا

نظمت مدرسة صلاح الدين بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية لطلاب المدرسة عن المشروعات القومية، بعنوان «إنجازات وطن»، وذلك تفعيلا لأنشطة مبادرة «وطني» التي أطلقتها إدارة المنيا التعليمية، تحت شعار «إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق».

رفع وعي الطلاب بإنجازات الدولة المصرية

وقال الدكتور علي عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، لـ«لوطن»، إن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي لدى الطلاب بإنجازات الدولة المصرية في شتى المجالات، وتعريفهم بدور القيادة في الارتقاء بالوطن، وتعميق الشعور بالولاء والانتماء للوطن في نفوسهم.

وقدم الندوة أحمد شمس الدين، وتحدث عن أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الريف المصري الجديد، ومشروع تنمية جنوب سيناء، ومشروع تنمية سيناء، ومشروع تنمية الصحراء الغربية، ومشروع تطوير المدن القديمة، ومشروع تطوير العشوائيات.

تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

وأكد أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين.