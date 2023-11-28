وزارة التنمية المحلية تشيد باستعدادات شركة مياه المنيا لفصل الشتاء

صرح المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الشركة شرفت بتفقد لجنة وزارة التنمية المحلية ومحافظة المنيا لاصطفاف معدات الشركة في زيارة مفاجئة، للتأكد من مدى استعدادها لمجابهة الأمطار والسيول في فصل الشتاء، وكذا قدرتها على مواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث ومن بينها مجابهة أخطار السيول.

جاهزية المعدات التشغيلية والفنية

وأوضح السعيد للجنة، جاهزية المعدات التشغيلية والفنية بالإضافة إلى جاهزية فريق العمل من الموارد البشرية وفرق الصيانة من العاملين عليها.

مواجهة الطوارئ والأزمات بكفاءة وفاعلية

وأكد السعيد، أن هناك تعاون وتنسيق بين الشركة وغرفة عمليات المحافظة، وكذلك كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان مواجهة الطوارئ والأزمات بكفاءة وفاعلية.