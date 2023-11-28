«حياة كريمة» تسلّم 70 مشروع تمكين اقتصادي للحالات المستحقة في المنيا

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان، فعالية كبرى ضمن مبادرة «بيتك عمران» لتسليم 70 مشروعًا اقتصاديًا بين مشروعات حرفية ومهنية للحالات المستحقة للدعم في المنيا، إضافة إلى توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في محافظات الجمهورية كافة، وبناء على الزيارات الميدانية المشتركة بين الطرفين لعدد من المشروعات الحرفية والإنتاجية المراد تمويلها من خلال البروتوكول.

وأكد المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، تسليم المشروعات للحالات المستحقة للدعم كاملة التراخيص والأوراق، وتقديم الدعم المالي لهم، لتمكينهم من توريد معدات وبضائع جديدة.

وتواصل المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان، بحث الحالات المستحقة لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

يأتي ذلك في إطار انطلاقة مؤسسة حياة كريمة كإحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ مبادرة «600 ألف باب رزق» التي تستهدف توفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع التركيز على الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة.