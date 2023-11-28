وزير الخارجية يطمئن على جاهزية السفارة المصرية بباريس للانتخابات الرئاسية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، قام اليوم بجولة تفقدية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية في فرنسا، خلال مروره بباريس في اتجاهه إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي تعقد لمناقشة التطورات في قطاع غزة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المقر الانتخابي بالسفارة لاستقبال المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية التي تعقد للمصريين بالخارج خلال الفترة من 1 - 3 ديسمبر 2023.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الزيارة تأتي في إطار حرص «شكري» على التأكد بنفسه من استكمال كافة الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، والتي كلف السفارات والقنصليات المصرية باتخاذ جميع الإجراءات وتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلًا عن تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، وتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

سامح شكري يؤكد ضرورة الالتزام بالقرارات والقواعد الإرشادية

وأكد وزير الخارجية خلال لقائه مع القائمين على العملية الانتخابية في باريس، ضرورة الالتزام بالقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بأقصى درجات المهنية والنزاهة واليسر.

وزير الخارجية يشكر السفير المصري في باريس

وقدم وزير الخارجية الشكر للسفير المصري في باريس علاء يوسف، وطاقم السفارة المشرف على تنظيم العملية الانتخابية، لجهودهم في إتمام تجهيزات المقر الانتخابي بالسفارة، معربًا عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة بعثات مصر في الخارج في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، والتي وصل عددها إلى عشرة استحقاقات دستورية منذ عام 2011، ودورها الكبير في تيسير عملية التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بيسر وشفافية.

كما دعا وزير الخارجية المواطنين المصريين في الخارج إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي باعتباره واجب وطني وحق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور.